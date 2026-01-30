Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 2:38 PM IST

    മലബാർ അടുക്കള ‘ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം’ പദ്ധതി ജനുവരി 30, 31ന്

    മലബാർ അടുക്കള ‘ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം’ പദ്ധതി ജനുവരി 30, 31ന്
    ദോ​ഹ: മ​ല​ബാ​ർ അ​ടു​ക്ക​ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ആ​ഹാ​രം’ പ​ദ്ധ​തി വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ശ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ അ​ടു​ക്ക​ള​യു​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ൾ, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഹോ​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ച​ക്കൊ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Malabar Kitchen's 'One Meal a Day' project on January 30th and 31st
