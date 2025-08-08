Begin typing your search above and press return to search.
    8 Aug 2025 11:17 AM IST
    8 Aug 2025 11:17 AM IST

    കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ര​ലോ​കം വി​ശാ​ല​മാ​ക്കു​ക -ഡോ. ​ഇ​ദ്‍രീ​സ്

    മ​ല​ബാ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സൈ​ൻ​സ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ആ​രോ​ഗ്യ​വും അ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും ദൈ​വ​ഹി​ത​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ൽ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ക എ​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യം ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ധ​ർ​മ​വും ക​ട​മ​യു​മാ​ണെ​ന്നും ത​ണ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഇ​ദ്‍രീ​സ് ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.ജീവിക്കുന്ന കു​റ​ഞ്ഞ കാലം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ര​ലോ​ക​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പാ​നൂ​ർ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ മ​ല​ബാ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ​സ് (മി​യാ​സ്) യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പി.​കെ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. പി.​പി. സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​വ​ലോ​ക​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എം.​വി. നി​സാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. റ​ഹീം, മി​യാ​സി​ന്റെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മി​യാ​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ യോ​ഗം നേ​ര​ത്തെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ (എം.​എം.​എ), എ.​കെ. ന​സീ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), പോ​ക്ക​റാ​ട്ടി​ൽ നാ​സ​ർ (പാ​സ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്), കെ.​വി. ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, സു​ലൈ​മാ​ൻ (എ​സ്‌.​എം ഗ്രൂ​പ്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​വി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, പി.​പി. റ​നീ​സ്, സി.​ടി. സ​ഫ്‌​വാ​ൻ, സി​റാ​ജ് പ​റ​മ്പ​ത്ത്, മു​നീ​ർ മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, ടി. ​മു​സ​വ്വി​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ദി ഖി​റാ​അ​ത്തും നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ബാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

