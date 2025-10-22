Begin typing your search above and press return to search.
    22 Oct 2025 9:15 AM IST
    22 Oct 2025 9:19 AM IST

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ര​ണ്ട്​ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ര​ണ്ട്​ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു
    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബം​ഗാ​ളി ന​ടി

    രു​ക്മി​ണി മാ​യ​ത്ര നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ആ​ഗോ​ള വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ര​ണ്ട്​ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളും ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഒ​രു ഷോ​റൂ​മും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ ദു​ർ​ഗാ​പൂ​രി​ലും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ കോ​ട്ട​യി​ലും ആ​ണ്​ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ പി​തം​പു​ര​യി​ലാ​ണ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷോ​റൂം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​ശ​സ്ത ബം​ഗാ​ളി ന​ടി​യും മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ രു​ക്മി​ണി മാ​യ​ത്ര നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ ഷോ​റൂം എം.​എ​ൽ.​എ സ​ന്ദീ​പ് ശ​ർ​മ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച്​ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ച ഷോ​റൂം പ്ര​ശ​സ്ത ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം അ​നി​ൽ ക​പൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഇ​ന്ത്യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഒ. ​ആ​ഷ​ര്‍, റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഹെ​ഡ് പി.​കെ സി​റാ​ജ്, റീ​ജ​ന​ല്‍ ഹെ​ഡ് എ​ന്‍.​കെ ജി​ഷാ​ദ്, മ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍, അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ മി​ക​ച്ച ജ്വ​ല്ല​റി ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    25ല​ധി​കം എ​ക്സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ളും ആ​ഭ​ര​ണ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും ബ്രൈ​ഡ​ല്‍ വെ​യ​ര്‍, ഒ​ക്കേ​ഷ​ന​ല്‍ വെ​യ​ര്‍, ഡെ​യ്‌​ലി വെ​യ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ക്കി​ണ​ങ്ങു​ന്ന ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഡി​സൈ​നു​ക​ളു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

