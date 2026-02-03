Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 6:58 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ഹാ​ർ​ട്ട് ടു ​ഹാ​ർ​ട്ട് ക​ലക്ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    225 ല​ധി​കം ഡി​സൈ​നു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യം
    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ഹാ​ർ​ട്ട് ടു ​ഹാ​ർ​ട്ട് ക​ലക്ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    പ്ര​ണ​യ കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഹാ​ർ​ട്ട് ടു ​ഹാ​ർ​ട്ട് ക​ല​ക്ഷ​ന്‍റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം ക​രീ​ന ക​പൂ​ർ​ഖാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ.​കെ നി​ഷാ​ദ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, മാ​നു​ഫാ​ക്ച്ച​റി​ങ് ഹെ​ഡ് എ.​കെ ഫൈ​സ​ൽ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്മി​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​എം.​സി അ​മീ​ർ, ചീ​ഫ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഷാ​ജി ക​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    ദോ​ഹ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ആ​ഭ​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്, പ്ര​ണ​യ കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഹാ​ർ​ട്ട് ടു ​ഹാ​ർ​ട്ട് ക​ല​ക്ഷ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കി. ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​വും മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ക​രീ​ന ക​പൂ​ർ​ഖാ​ൻ ആ​ണ് പു​തി​യ ക​ല​ക്ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ.​കെ നി​ഷാ​ദ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, മാ​നു​ഫാ​ക്ച്ച​റി​ങ് ഹെ​ഡ് എ.​കെ ഫൈ​സ​ൽ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്മി​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​എം.​സി അ​മീ​ർ, ചീ​ഫ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഷാ​ജി ക​ക്കോ​ടി, മ​റ്റു സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്‍റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ, അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് സ​സൂ​ക്ഷ്മം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഹാ​ർ​ട്ട് ടു ​ഹാ​ർ​ട്ട് ക​ല​ക്ഷ​നി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള 225 ല​ധി​കം ഡി​സൈ​നു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. 870 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ വി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ഈ ​ക​ല​ക്ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. ഈ ​ക​ള​ക്ഷ​നി​ലെ വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കാ​ൽ​വി​ൻ ക്ലൈ​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ൻ ക്ലൈ​ൻ എ​ന്നീ പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലു​ള്ള വാ​ച്ചു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    ഈ ​പ​രി​മി​ത​കാ​ല ഓ​ഫ​ർ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15 വ​രെ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​വും.​വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​രു​ചി​ക​ൾ​ക്കും ഗി​ഫ്റ്റി​ങ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ല​ക്ഷ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ലൈ​റ്റ് വെ​യ്റ്റ് നെ​ക്ലേ​സു​ക​ൾ, പെ​ൻ​ഡ​ന്റു​ക​ൾ, വ​ള​ക​ൾ,ബ്രേ​സ്‌​ലെ​റ്റ്, ക​മ്മ​ലു​ക​ൾ, മോ​തി​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഈ ​ക​ള​ക്ഷ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗീ​കൃ​ത സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വ​ജ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും 18 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ഹാ​ർ​ട്ട് ടു ​ഹാ​ർ​ട്ട് ക​ല​ക്ഷ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

