    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 3:01 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 3:01 PM IST

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രി​ക്കോ​ടി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ക്ല​ബ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രി​ക്കോ​ടി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ക്ല​ബ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പ്ര​ശ​സ്ത മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​നും ഹാ​ർ​മോ​ണി​സ്റ്റും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രി​ക്കോ​ടി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ക്ല​ബ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. 2007 മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ത്തോ​ളം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി മെ​ഹ്ഫി​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഏ​വ​ർ​ക്കും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ ഗാ​യ​ക​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം വാ​യി​ച്ചും പാ​ട്ടു​ക​ൾ കു​റി​ച്ചും ഈ​ണം പ​ക​ർ​ന്നും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2023ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ല​ബാ​ർ ക്ല​ബി​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. സം​ഗീ​ത​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മീ​ഡി​യ​വ​ണ്‍ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം, മ​ല​ബാ​ര്‍ മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ വേ​ദി​യു​ടെ എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം, പ്ര​ഥ​മ റം​ല​ബീ​ഗം പു​ര​സ്‌​കാ​രം, അ​ക്ബ​ര്‍ ട്രാ​വ​ല്‍സ് ഇ​ശ​ല്‍ ക​ലാ​ര​ത്ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ജ്മ ഐ​ബ​ക്ക് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ.​എം ബ​ഷീ​ർ, ജി.​പി. ചാ​ല​പ്പു​റം, മ​ഷൂ​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു വ​ട​ക​ര, മു​സ്ത​ഫ ഏ​ല​ത്തൂ​ർ, റ​യീ​സ് വ​യ​നാ​ട്, ഷെ​ഫി​ർ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, റ​ഫീ​ഖ് മേ​ച്ചേ​രി, സ​ലാം കൊ​ല്ലം, സി.​പി.​എ. ജ​ലീ​ൽ, ഷെ​രീ​ഫ് നി​ട്ടൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

