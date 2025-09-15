Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമേ​ക്കോ​വ​ർ -34...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:30 AM IST

    മേ​ക്കോ​വ​ർ -34 പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം

    text_fields
    bookmark_border
    prefessional development programme
    cancel
    camera_alt

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മേ​ക്കോ​വ​ർ -34 പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി മേ​ക്കോ​വ​ർ -34 പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് പ​ഠ​ന​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധ​രും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് പാ​ര​ന്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, സ്കൂ​ളി​ന്റെ മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി.

    വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജ്ന ഫാ​ത്തി​മ, ഫാ​രി​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ​ഹ​ർ​ഷ മൊ​യ്ദു, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ടി. ​പ്രേം കു​മാ​ർ,​ ഡോ. ​തി​ഷ റേ​ച്ച​ൽ ജേ​ക്ക​ബ്, ഡോ. ​മെ​ർ​ലി​ൻ തോ​മ​സ്, ഡോ. ​സൊ​നാ​ൽ ത​രേ​ജ, പ്രി​യ​ങ്ക ഗ​ത​ലാ​വ​ർ, മോ​ണി​ക്ക ചൗ​ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ദീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ‍യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, സ്കൂ​ളി​ലെ റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​ൻ​മാ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫാ​ത്തി​മ റി​സ്ന, നാ​സി​യ ടി, ​സ​ജി​ന, ക​വി​ത, ന​ജീ​ബ, വെ​യ്ൻ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, വ​ർ​ഗീ​സ്, ഹം​സ, ഫാ​ഹീ​മ മു​സ്ത​ഫ, ശ്രു​തി നി​ബി​ൻ, ന​സി​യ സ​ലീം, ക​ഹ്ക​ഷ​ൻ യാ​സ്മി​ൻ, ശ്രീ​നി​വാ​സു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഈ ​സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നൂ​ത​ന​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ന പ​ഠ​ന രീ​തി​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത, ക്ലാ​സ് റൂം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ടെ​ക്നി​ക്കു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹീം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsprofessionalQatar Newsdevelopment programShantiniketan Indian School
    News Summary - Makeover-34 Professional Development Program
    Similar News
    Next Story
    X