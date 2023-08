അറ്റകുറ്റപ്പണി; ദോഹ മെട്രോ റെഡ്​ ലൈനിൽ 18ന്​ സർവിസില്ല

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോഹ: ദോഹ മെ​േ​ട്രായുടെ റെഡ്​ ലൈൻ റൂട്ടിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നത്​ കാരണം വെള്ളിയാഴ്​ച ഗതാഗത നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ അധികൃതർ. ഈ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായി ബസുകൾ സർവീസ്​ നടത്തും. റെഡ്​ ലൈൻ മെ​േ​ട്രാക്ക്​ പകരമായി മൂന്ന്​ റൂട്ടുകളിൽ മിനിറ്റുകളുടെ ഇടവേളയിൽ ബസ്​ സർവീസ്​ നടത്തുമെന്നാണ്​ അറിയിപ്പ്​. അൽ വക്​റ മുതൽ ലുസൈൽ ക്യൂ.എൻ.ബി വരെയാണ്​ റൂട്ട്​ ഒന്ന്​. ലുസൈൽ ക്യൂ.എൻ.ബി മുതൽ അൽ വക്​റ വരെ റൂട്ട്​ രണ്ട്​ സർവീസും നടത്തും. ഫ്രീ സോൺ -ഹമദ്​ വിമാനത്താവളത്തിനിടയിൽ ഷട്ട്​ൽ സർവീസാണ്​ മൂന്നാം റൂട്ട്​. റൂട്ട്​ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ഓരോ അഞ്ച്​ മിനിറ്റിലും ബസ്​ സർവീസ്​ ലഭ്യമാണ്​. റൂട്ട്​ മൂന്നിൽ 15 മിനിറ്റ്​ ഇടവേളയിലും സർവീസ്​ നടത്തും. റാസ്​ ബൂ ഫന്തസ്​, കതാറ സ്​റ്റേഷനുകളിൽ ഈ ബസുകൾക്ക്​ സ്​റ്റോപ്പുണ്ടായിരിക്കില്ല.

അതേസമയം, മെട്രോ ലിങ്ക്​ സർവീസുകായ എം 126, എം 129 എന്നി റാസ്​ ബു ഫന്തസിനു പകരം ഫ്രീ സോണിലേക്ക്​ സർവീസ്​ നടത്തും. മെട്രോ ലിങ്ക്​, മെട്രോ എക്​സ്​പ്രസ്​ സർവീസുകൾ പതിവു പോലെ തന്നെ ലഭ്യമാണെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. Show Full Article

