Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    19 Nov 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 8:53 AM IST

    മ​ഹ​ല്ല് ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി, വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മ​ഹ​ല്ല് ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി, വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ മ​ഹ​ല്ല് കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ മ​ഹ​ല്ലു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മ​റ്റു മ​ഹ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ വി​വി​ധ മ​ഹ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി മാ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 55873942, 55461381 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

