Madhyamam
    1 Oct 2025 8:09 AM IST
    1 Oct 2025 8:09 AM IST

    മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ട​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: വ​ട​ക​ര മ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ട​പ്പ​ള്ളി ആ​ലും​നി ഫോ​റം (മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദോ​ഹ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ലെ മെ​സ്സ് ക​ഫേ റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൈ​നാ​ട്ടി ആ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ത്മ​രാ​ജ് കൈ​നാ​ട്ടി, പ്ര​ശാ​ന്ത് ഒ​ഞ്ചി​യം, ഷ​മീ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, യോ​ജി​ഷ് കെ.​ടി.​കെ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​നൂ​ന ഷ​മീ​ർ, സ​രി​ത ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, വി​ചി​ത്ര ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജി​തേ​ഷ് രാ​യ​ര​ങ്ങോ​ത്ത്‌, നൗ​ഷാ​ദ് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, വി​പി​ൻ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ദി​ൽ​ക​ർ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, നി​സാ​ർ ചാ​ലി​ൽ, ജി​നേ​ഷ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, ന​ജീ​ബ് തു​ണ്ടി​യി​ൽ, മ​ഹ​റൂ​ഫ് ക​ണ്ണു​ക്ക​ര, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, വി​പി​ൻ കൈ​നാ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​വ​ൻ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഫ​ൽ ചോ​റോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X