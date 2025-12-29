Begin typing your search above and press return to search.
    29 Dec 2025 9:21 AM IST
    29 Dec 2025 9:21 AM IST

    മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മാ​ഭി​മ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​വ​ണം

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം -ത​ർ​ഖി​യ 2025 സ​മാ​പി​ച്ചു
    മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മാ​ഭി​മ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​വ​ണം
    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ്

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ജ​ബ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സൈ​ഫ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: മു​സ്ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​സ്തി​ത്വം തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് മ​ദ്റ​സ​ക​ളെ​ന്ന് മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​ഫ​സ​റും ശാ​ന്ത​പു​രം ഇ​സ്ലാ​മി​ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ആ​ർ യൂ​സു​ഫ്. സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഖ​ത്ത​ർ (സി.​ഐ.​സി) യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വ​ക്‌​റ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം "ത​ർ​ഖി​യ 2025" ൽ ​പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    എ​ല്ലാ ത​രം വി​ജ്ഞാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്ലാ​മി​ക വി​ജ്ഞാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന സം​സ്കൃ​തി​യാ​ണ് ഇ​സ്ലാം മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തെ മ​ത​പ​ര​മെ​ന്നും ഭൗ​തി​ക​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ഭ​ജ​ന​ത്തെ ഇ​സ്ലാം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ർ​വി​കാ​ര​ത​യോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ​യ​ല്ല ന​മു​ക്കാ​വ​ശ്യം. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ത്തെ കു​റി​ച്ചും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​രാ​ക​ണം അ​വ​ർ. നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​ക സം​സ്കൃ​തി ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​സ്ലാ​മി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ജ​ബ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സൈ​ഫ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ്, സി.​ഐ.​സി മ​ദ്റ​സ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ർ​ഷ​ദ് .ഇ, ​ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹീം, വി​മ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ. എം., ​പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി.​ഐ.​സി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഈ​നു​ദ്ധീ​ൻ, അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ വു​കൈ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ.​ടി. മു​ബാ​റ​ക്, അ​ൽ ഖോ​ർ മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ജീ​ബ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, ജെ​റ്റ് കോ ​മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൻ​സാം, ലു​ലു ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഹൈ​മി​ൻ, ബ്രാ​ഡ്മ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ​ൽ. ഹാ​ഷിം, ദ ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് കേ​ര​ള ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹി​ക്മ ടാ​ല​ന്റു പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് ടോ​പ്പേ​ർ ആ​യ അം​ന മ​റി​യ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​ദം എം.​ടി. സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ്മ​ദ് കെ.​ടി. ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ബ സൗ​ദ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വെ​ൽ​കം ഡാ​ൻ​സ്, ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് റി​ഥം ഷോ, ​ട്ര​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ഷോ, ​ഖ​വാ​ലി, മെ​ല​ഡി തീ​യേ​റ്റ​ർ, തീം ​സോ​ങ്, ടീ​ൻ​സ് സ്പീ​ച്, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ഒ​പ്പ​ന കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം, സം​ഘ ഗാ​നം, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഡ്രാ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങേ​റി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ന​ബീ​ൽ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, നി​സാ​ർ പി.​വി., വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സാ​ലി​ഹ് ശി​വ​പു​രം, ജാ​സി​ഫ് കെ., ​നി​സാ​ർ കെ.​വി., ഫ​ജ്‌​റു​ദ്ധീ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പി.​പി., ജ​മീ​ൽ ഫ​ലാ​ഹി, ശ​ബ്ന ജ​വാ​ദ്, ശ​ബാ​ന സാ​ബി​ർ, ഷ​ഹ​ർ​ബാ​ൻ, ശ​ബാ​ന മ​ഖ്‌​ബൂ​ൽ, ഉ​മൈ​ബാ​ൻ, മു​ഹ്സി​ന ഷ​രീ​ഫ്, മു​ഹ്സി​ന സ​ൽ​മാ​ൻ, സൈ​ന​ബ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, അ​ലി ക​ണ്ടാ​ന​ത്ത്, സ​ൽ​മാ​ൻ ഉ​മ​ർ, ന​ജ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

