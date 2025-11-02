Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    2 Nov 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 11:36 AM IST

    മ​ദ്റ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    മ​ദ്റ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: 2024 -25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ദോ​ഹ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ർ​ധ വാ​ർ​ഷി​ക-​വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഹോ​ണേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മ​ദ്റ​സ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സീ​നി​യ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം, ഖ​മ​റു​ന്നി​സ അ​ബ്ദു​ല്ല, മു​ന അ​ബു​ല്ലൈ​സ്, സ​ഫീ​റ ഖാ​സിം, കെ. ​ഇ​ബ്റാ​ഹീം, സി.​വി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, അ​സ്മ, സാ​ജി​ദ ഫാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ഹം​ദാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ സ​ഫ്ന സു​മ​യ്യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ത​ല​വ​ന്മാ​രാ​യ സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശാ​ന്ത​പു​രം, അ​സ്ലം ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

