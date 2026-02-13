Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ​ൺ​മ​ന്റ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ജി​മാ​ഖ്’ ലോ​ഞ്ച് ഇ​ന്ന്

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​നെ ആ​ദ​രി​ക്കും
    മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ​ൺ​മ​ന്റ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ജി​മാ​ഖ്’ ലോ​ഞ്ച് ഇ​ന്ന്
    മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജി​മാ​ഖ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ.​കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജി​മാ​ഖ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ലോ​ഞ്ച് ഇ​ന്ന് ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. റീ​ക​ണ​ക്ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ ഡി.​പി.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും വ്യാ​പാ​ര -വ്യ​വ​സാ​യ -സി​നി​മാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഫ​ഖ്റു​വാ​ണ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി. കൂ​ടാ​തെ, മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ 40 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കും. മ​ട​പ്പ​ള്ളി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ച​ന​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സു​വ​നീ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും.

    പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ വി​ജേ​ഷ് ഗോ​പാ​ൽ, ചി​ത്ര അ​രു​ൺ, വി​ഷ്ണു വ​ർ​ദ്ധ​ൻ, കൃ​തി​ക എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ ഇ​ശ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ഫാ​രി​ഷ ഹു​സൈ​ൻ, ഹാ​സ്യ​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി കൂ​ടി​യാ​യ സു​ധ​ൻ കൈ​വേ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യെ സം​ഗീ​ത​സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​നൊ​പ്പം സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​നാ​ഥ് പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ജി​മാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ കേ​ളോ​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ബി​ജു, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്, കോ​ൺ​കോ​ഡ് സാ​ര​ഥി ജു​ബീ​ഷ്, റി​ഹാ​ബ് മീ​ഡി​യ സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​ഫി പാ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

