Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:53 AM IST

    മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ മെ​ഗാ ഷോ നടത്തും

    മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ മെ​ഗാ ഷോ നടത്തും
    മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മെ​ഗാ ഷോ 2026 ​ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ശ്രീ​നാ​ഥ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും നൗ​ഷാ​ദ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​റാ​യും വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ കേ​ളോ​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു സി.​കെ. എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഷ​ജ​ല ശി​വ​റാം, കെ. ​അ​തു​ൽ​രാ​ജ്, വി.​പി. ഷീ​ജി​ത്ത്, കെ.​പി. ഇ​ക്ബാ​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു, സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ, ജെ​യിം​സ് മ​രു​തോ​ങ്ക​ര, മു​ബാ​റ​ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഷി​റാ​സ് സി​ത്താ​ര, എം.​എം. റ​ഹി​യാ​സ്, നൂ​ർ​മി​ന അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പു​തു​ക്കു​ടി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൈ​നാ​ട്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ജൗ​ഹ​ർ, ഹ​ബീ​ബ് മേ​ച്ചേ​രി, വി.​പി. ഷാ​ജി, മൂ​സ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ കേ​ര​ളീ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മു​ള്ള വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ദ്യ​ത്തേ​തും പ്ര​മു​ഖ​വു​മാ​യ മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജി​ലെ നി​ര​വ​ധി പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലു​ണ്ട്.

    അ​വ​രെ​യൊ​ക്കെ അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് മെ​ഗാ ഷോ​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​ത​മാ​യ പേ​ര് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നും ലോ​ഗോ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള മ​ത്സ​രം കൂ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ലു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പേ​രി​നും ലോ​ഗോ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 30നു​മു​മ്പ് qcmlogo@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം.

    TAGS:alumnimadappally collegeMega ShowQatar
