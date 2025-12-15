Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:04 PM IST

    മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ​ ബോ​ഡി

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ​ ബോ​ഡി
    cancel
    camera_alt

    മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: മ​ട​പ്പ​ള്ളി അ​ലു​മ്നി ഫോ​റം (മാ​ഫ്) ഖ​ത്ത​ർ ആ​റാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം വ​ക്റ​യി​ലെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ടേ​സ്റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​വ​ൻ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൈ​നാ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ‌ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. എം. ​ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ശി​വ​ൻ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും നൗ​ഫ​ൽ ചോ​റോ​ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ത്മ​രാ​ജ് കൈ​നാ​ട്ടി, ഷ​മീ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, പ്ര​ശാ​ന്ത് ഒ​ഞ്ചി​യം, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ കു​ള​ങ്ങ​ട്ട് ,റ​യീ​സ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി, യോ​ജി​ഷ് കെ.​ടി., ബൈ​ജു മാ​യ, നൗ​ഷാ​ദ് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ​ത്താ​ഫ് വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, വി​പി​ൻ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഒ.​പി.​കെ., ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, നി​സാ​ർ ചാ​ലി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ജി​നേ​ഷ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഫ​ൽ ചോ​റോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മാ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ദി​ൽ​ക​ർ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട് (പ്ര​സി), ശി​വ​ൻ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര), നൗ​ഫ​ൽ ചോ​റോ​ട് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഒ​ഞ്ചി​യം, വി​പി​ൻ മ​ട​പ്പ​ള്ളി (വൈ​സ് പ്ര​സി), ജി​തേ​ഷ് രാ​യ​ര​ങ്ങോ​ത്ത്, സ​ഫീ​ർ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര (ജോ. ​സെ​ക്ര) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), പ​ത്മ​രാ​ജ് കൈ​നാ​ട്ടി (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ). അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: മു​നീ​ർ ബേ​ബി​ലാ​ൻ​ഡ്, ഗി​രീ​ഷ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ കു​ള​ങ്ങ​ട്ട് താ​ഴെ കു​നി, അ​ൻ​സാ​രി വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, പ്ര​കാ​ശ​ൻ നാ​ദാ​പു​രം റോ​ഡ്. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: റ​യീ​സ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി, പ്ര​ശാ​ന്ത് ഒ​ഞ്ചി​യം, ഷ​മീ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, യോ​ജി​ഷ് കെ.​ടി.​കെ, നി​സാ​ർ ചാ​ലി​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഒ.​പി.​കെ, ബൈ​ജു മാ​യ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ കെ.​കെ., അ​ൽ​ത്താ​ഫ് വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, വി​പി​ൻ കൈ​നാ​ട്ടി, നൗ​ഷാ​ദ് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ജി​നേ​ഷ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ന​ജീ​ബ് വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ശ​രീ​ഫ് വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ കൈ​നാ​ട്ടി, അ​ഫ്‌​സ​ൽ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ജി​ത് നാ​ദാ​പു​രം റോ​ഡ്, റ​ഫീ​ഖ് എ​ച്ച്.​എം.​സി, ഷ​ഫീ​ഖ് കൈ​നാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​Maaf QatarAnnual General Bodygulfnewsmalayalam
    News Summary - Maaf Qatar Annual General Body
    Similar News
    Next Story
    X