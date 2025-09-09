Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightചന്ദ്രഗ്രഹണം;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:07 AM IST

    ചന്ദ്രഗ്രഹണം; മസ്ജിദുകളിൽ ഗ്രഹണ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചന്ദ്രഗ്രഹണം; മസ്ജിദുകളിൽ ഗ്രഹണ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഗൃഹണ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന്

    ദോഹ: ആകാശ വിസ്മയമായി പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച ദൃശ്യമായി. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന ഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദോഹയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു.

    കതാറ ആംഫി തിയറ്ററിലെ അൽ തുറയ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലും, ഖത്തർ മ്യൂസിയംസ് ഖത്തർ കലണ്ടർ ഹൗസുമായി സഹകരിച്ച് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‍ലാമിക് ആർട്ടിലെ പാർക്കിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദർശിക്കാൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഖത്തറിലെ വിവിധ മസ്ജിദുകളിൽ വിശ്വാസികൾ ഗ്രഹണ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചതായി ഇസ് ലാമിക മതകാര്യ മന്ത്രാലയമായ ഔഖാഫ് അറിയിച്ചു.

    സൂര്യ -ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങൾ ശിക്ഷയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയെ ഓർമിപ്പിക്കാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണെന്ന് ഇസ്‍ലാമിക മതകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ശൈഖ് സുബൈഹ് അൽ മർറി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mosqueseclipselunar eclipseprayers
    News Summary - Lunar eclipse; Eclipse prayers performed in mosques
    Similar News
    Next Story
    X