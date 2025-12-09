Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:47 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച 1,25,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്
    ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം
    cancel
    camera_alt

    ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി

    പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​മ്മാ​ർ അ​ൽ മ​ഷ​ദാ​നി​ക്ക് ​ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ

    റീ​ജി​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് പാ​ടി​യ​ത്ത് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ‘ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച 1,25,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യി. വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലു​ലു റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​മ്മാ​ർ അ​ൽ മ​ഷ​ദാ​നി​ക്ക് ​ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ റീ​ജി​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് പാ​ടി​യ​ത്ത് ചെ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്ത​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നോ​ൺ പ്രോ​ഫി​റ്റ​ബ്ൾ ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി.

    കാ​ൻ​സ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധം, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, രോ​ഗി പി​ന്തു​ണ, ചി​കി​ത്സ നേ​ടേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക്യു.​സി.​എ​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. കൂ​ടാ​തെ, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും, കാ​ൻ​സ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ൻ​സ​റി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ലു​ലു​വി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ​ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ക്യു.​സി.​എ​സി​ന്റെ വി​വി​ധ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ -ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​മ്മാ​ർ അ​ൽ മ​ഷ​ദാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ൻ​സ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധം, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, രോ​ഗി പി​ന്തു​ണ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ക്യു.​സി.​എ​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടും ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്' കാ​മ്പ​യി​നെ​ന്ന് ​ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റീ​ജി​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് പാ​ടി​യ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, ആ​രോ​ഗ്യ -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ആ​രോ​ഗ്യ പാ​ച​ക ഷോ​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള നൂ​ത​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സി.​എ​സ്.​ആ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്ന​തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ‘ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​ണേ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LuLu HypermarketQatar NewsQatar Cancer Societygulf news malayalam
    News Summary - Lulu Hypermarket supports Qatar Cancer Society
    Similar News
    Next Story
    X