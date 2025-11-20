Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 1:45 PM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം

    എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ലു​ലു​വി​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ -2025 ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ആ​ഗോ​ള ബ്ലാ​ക്ക് ഫ്രൈ​ഡേ ഷോ​പ്പി​ങ് സീ​സ​ണോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​നെ​ന്നും ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ മൂ​ല്യ​വും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ലു​ലു അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ​യി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ബ്യൂ​ട്ടി, ഫാ​ഷ​ൻ, ഗ്രോ​സ​റി, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ് എ​ന്നി​വ മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ലു​ലു​വി​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​വും എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ലു​ലു​വി​ന്റെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ ‘ലു​ലു ഓ​ൺ സെ​യി​ൽ’ പ്ര​മോ​ഷ​നും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, സാ​രി​ക​ൾ, ചു​രി​ദാ​റു​ക​ൾ, ഫൂ​ട്ട് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ബാ​ഗു​ക​ൾ, ബേ​ബി ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ​ൺ​ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ 25 മു​ത​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളോ​ടെ, ഈ ​ഓ​ഫ​ർ സ്റ്റൈ​ലി​ഷ് മെ​ൻ​സ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ, പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ, ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​നും ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ തു​ട​രും. കൂ​ടാ​തെ, ലു​ലു ആ​പ്പ് വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​വി​ടെ​നി​ന്നും ഷോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കും. മാ​സ്റ്റ​ർ​കാ​ർ​ഡ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി അ​ധി​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ​മാ​സ്റ്റ​ർ​കാ​ർ​ഡ് ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ ലു​ലു ആ​പ് വ​ഴി​യോ ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ 20 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് (80 റി​യാ​ൽ വ​രെ) ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക മാ​സ്റ്റ​ർ​കാ​ർ​ഡ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ഫ​ർ ന​വം​ബ​ർ 24 വ​രെ നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്ത​വും ജ​ന​കീ​യ​വു​മാ​യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ലു​ലു​വി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

