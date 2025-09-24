Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    24 Sept 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 12:45 PM IST

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ആകർഷകമായ ‘ഹാഫ് പേ ബാക്ക്' പ്രമോഷൻ

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ആകർഷകമായ ‘ഹാഫ് പേ ബാക്ക് പ്രമോഷൻ
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഫാ​ഷ​ൻ, ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ തു​ട​ങ്ങി അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളൊ​രു​ക്കി 'ഹാ​ഫ് പേ ​ബാ​ക്ക്' പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​രി​ക​ൾ, ചു​രി​ദാ​റു​ക​ൾ, ഫൂ​ട്ട് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ബാ​ഗു​ക​ൾ, ബേ​ബി ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ലി​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 200 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 100 റി​യാ​ലി​ന്റെ ഷോ​പ്പി​ങ് വൗ​ച്ച​ർ നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, വാ​ൻ ഹ്യൂ​സെ​ൻ, അ​ല​ൻ സോ​ളി, ടോം ​സ്മി​ത്ത്, ആ​രോ, സ​ൺ​സെ​ക്സ്, റി​വ​ർ ബ്ലൂ, ​റീ​ബോ​ക്ക്, ലം​ബ​ർ​ജാ​ക്ക്, പ്യൂ​മ, സ്കെ​ച്ചേ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഫാ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്രീ​മി​യം ശേ​ഖ​ര​വും ലു​ലു​വി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗെ​യി​മി​ങ് ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ, ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ, ഗാ​ഡ്ജ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 വ​രെ 'ലെ​റ്റ്സ് പ്ലേ' ​കാ​മ്പ​യി​നും ലു​ലു​വി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 'ലു​ലു സേ​വേ​ഴ്സ്' പ്ര​മോ​ഷ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29 വ​രെ​യും തു​ട​രും. ഹാ​പ്പി​ന​സ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പാ​ൾ 10 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക ഹാ​പ്പി​ന​സ് പോ​യ​ന്റു​ക​ളും നേ​ടാം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണി​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ലു​ലു മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

