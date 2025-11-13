Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Nov 2025 2:05 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 2:05 PM IST

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ‘ലുലു ഗാർഡേനിയ’ പ്ലാന്റ് പ്രമോഷൻ ആരംഭിച്ചു

    ബാ​ർ​വ മ​ദീ​ന​ത്ത്ന​യി​ലും അ​ബു സി​ദ്റ മാ​ളി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ‘ലുലു ഗാർഡേനിയ’ പ്ലാന്റ് പ്രമോഷൻ ആരംഭിച്ചു
    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​ഡോ​ർ, ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ പ്ലാ​ന്റു​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു​മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ‘ലു​ലു ഗാ​ർ​ഡേ​നി​യ’​പ്ലാ​ന്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ലു​ലു​വി​ന്റെ ബ​ർ​വ മ​ദീ​ന​ത്ത്ന​യി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും അ​ബു സി​ദ്റ മാ​ളി​ലു​മാ​ണ് ലു​ലു ഗാ​ർ​ഡേ​നി​യ പ്ലാ​ന്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ​ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം മി​ക​ച്ച​രീ​തി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ പ്ലാ​ന്റ്സ്, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ പ​ച്ച​പ്പ്, അ​ല​ങ്കാ​ര ച​ട്ടി​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ലു​ലു ഗാ​ർ​ഡേ​നി​യ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​സ്ഥി​ര​ത, പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ലാ​ന്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വീ​ട്ടു​ചെ​ടി​ക​ൾ​മു​ത​ൽ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കാ​നും ശു​ദ്ധ​വാ​യു ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദേ​ശ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ ലു​ലു ഗാ​ർ​ഡേ​നി​യ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​ഒ​ലി​യ യൂ​റോ​പ്പി​യ (ഒ​ലി​വ് ട്രീ), ​ബോ​ൺ​സാ​യ്, ക​റ്റാ​ർ വാ​ഴ, ആ​ര്യ​വേ​പ്പ്, മാ​ങ്ങ, ചെ​മ്പ​ര​ത്തി, സാ​ൻ​സെ​വേ​രി​യ, തു​ജ, സി​ട്ര​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, അ​ഗ്ലോ​നെ​മ റെ​ഡ്, ഡൈ​ഫെ​ൻ​ബാ​ച്ചി​യ, അ​രേ​ക്ക പാം, ​ക്രോ​ട്ട​ൺ, ഫി​ക്ക​സ് ഇ​ലാ​സ്റ്റി​ക്ക, മ​ണി പ്ലാ​ന്റ്, സ്പൈ​ഡ​ർ പ്ലാ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ പ്ലാ​ന്റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കി​ഴി​വു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക ഡീ​ലു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:LuLu HypermarketgulfnewsQatar
