Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:35 PM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 'എ​ക്സ്‌​പ്ലോ​ർ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ' കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘എ​ക്സ്‌​പ്ലോ​ർ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘എ​ക്സ്‌​പ്ലോ​ർ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷെ​യ്ൻ ഫ്ല​നാ​ഗ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘എ​ക്സ്‌​പ്ലോ​ർ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ’ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ, മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ‘എ​ക്സ്‌​പ്ലോ​ർ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പേ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജി​യാ​ർ​ഡി​നോ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷെ​യ്ൻ ഫ്ല​നാ​ഗ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ടിം ​കാ​ഹി​ൽ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ-​ഖ​ത്ത​ർ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കി​ങ്സ് കോ​ള​ജി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​നം കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി.

    ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത മാം​സം, ഫ്രൂ​ട്ട്സ്, വെ​ജി​റ്റ​ബ്ൾ, ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ദൈ​നം​ദി​ന അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, തേ​ൻ, സോ​സു​ക​ൾ, ഗ്രോ​സ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ, മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ലൈ​വ് കു​ക്കി​ങ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പി​ൾ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും എ​ക്സ്‌​പ്ലോ​ർ ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ’ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 28 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മീ​പ​കാ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ലു​ലു അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. ​ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കി​നെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷെ​യ്ൻ ഫ്ല​നാ​ഗ​ൻ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ക​രു​മാ​യു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്റെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മെ​ൽ​ബ​ണി​ലു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്റെ സ്വ​ന്തം പ​ർ​ച്ചേ​സി​ങ് സെ​ന്റ​ർ വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

