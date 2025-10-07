Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:07 PM IST

    യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​പി.​ഐ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ദ്യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്
    യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലു​ലു ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ​ഗോ​യ​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്യു​ന്നു, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലു​ലു ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​പി.​ഐ പേ​മ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ​ഗോ​യ​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി യു​നി​ഫൈ​ഡ് പേ​മെ​ന്റ്‌​സ് ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സ് (യു.​പി.​ഐ) സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ദി ​പേ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ​യും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തു​വ​ഴി അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും. ​രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്റെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ക്യു.​എ​ൻ.​ബി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി യു.​പി.​ഐ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വും വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​റ്റ് വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം.



    ഖ​ത്ത​റും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യി ഇ​ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ക്യു.​എ​ൻ.​ബി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഈ ​സേ​വ​നം സു​പ്ര​ധാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കും യു.​പി.​ഐ സം​വി​ധാ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക്യു.​എ​ൻ.​ബി. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി കാ​ഷ് ല​സ് ഇ​ക്കോ​ണ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി യു.​പി.​ഐ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​നാ​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ യു.​പി.​ഐ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​വീ​ക​ര​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത​യും സൗ​ക​ര്യ​വും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LuLu HypermarketQatar NewsUPI Paymentsgulf news malayalam
    News Summary - Lulu Hypermarket is the first retail chain in Qatar to offer UPI facilities
    Similar News
    Next Story
    X