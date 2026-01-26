Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 1:16 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    വി​പു​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 'ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്' ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​സ്കാ​ര​വും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മി​ക​വും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ലു​ലു​വി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു​വ​രെ മേ​ള നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 5,000ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ​വ​ൺ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് വ​ൺ പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ് (ഒ.​ഡി.​ഒ.​പി) പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നൂ​റി​ല​ധി​കം പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​നൗ​ജ് അ​ത്ത​ർ, സെ​റാ​മി​ക്സ്, ലോ​ഹ, പി​ച്ച​ള പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ബ​നാ​റ​സി സി​ൽ​ക്ക് സാ​രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഓ​രോ ജി​ല്ല​യെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ.​ഡി.​ഒ.​പി ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി, മാ​ന്നാ​ർ പി​ച്ച​ള ഉ​രു​ളി​യും ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് ഫെ​സ്റ്റി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ലു​ലു വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് പോ​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സം​സ്കാ​രം, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ യു.​പി.​ഐ സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ​പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Lulu Group celebrates India Utsav
    Similar News
    Next Story
    X