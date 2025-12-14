Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 11:59 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം; പ്ര​വാ​സ​ലോ​കത്തും വി​​ജ​​യാ​​ഘോ​​ഷ​​ം

    ​ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ആ​ഹ്ലാ​ദ​ങ്ങ​ളും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വാ​ട്ട്സ്ആ​പ്പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ത​കൃ​തി​യാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും മ​ധു​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ള​റി​ഞ്ഞും ആ​ഹ്ലാ​ദം പൊ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്കം ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം, അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സൂ​ച​ന കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ പൊ​തു വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ​വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും വി​ജ​യ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ​യി​ലെ വി​വി​ധ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വു​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ​

    ജ​ന​വി​ധി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ​ത്, ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം നാ​ല​ക​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ -മ​തേ​ത​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ട​ക്കം മു​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്ന​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. പ്ര​ബു​ദ്ധ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ക്കാ​തെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ സ​മീ​പ​നം തു​ട​ർ​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ടു​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ധി​യെ​ന്ന് ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ധീ​ഖ് പു​റാ​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വ​ര്‍ഗീ​യ​ത മാ​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന​വ​രെ ചേ​ര്‍ത്തു​പി​ടി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച് ക​യ​റാ​മെ​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ താ​ങ്ങി നി​ര്‍ത്താ​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ ജീ​വി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റി​സ​ൽ​ട്ട് മു​ന്നി​ല്‍ക്ക​ണ്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫും ത​യാ​റാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ൽ​കി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ പി.​പി. സു​ബൈ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​റ്റു തി​രു​ത്തി, വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ശ്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ വി​ജ​യം ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥി​തി മാ​റു​മെ​ന്നും പ​ല​രും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം’

    ​ദോ​ഹ: നാ​ടി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​മെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നെ​യു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യാ​യി ഈ ​ഫ​ല​ത്തെ കാ​ണ​ണം. നാ​ടി​ന്റെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു മാ​റ്റ​ത്തെ തീ​വ്ര​മാ​യി അ​ഭി​ല​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് ഫ​ല​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വി​ജ​യം പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു കൂ​ടി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. നാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ന്‍ ദൂ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും എ​ല്ലാ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റ​ന്ന് വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും നെ​ഞ്ചി​ലെ സ്പ​ന്ദ​ന​വും ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പു​തി​യ​താ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ​യും ഇ​വി​ട​ത്തെ പ​ച്ച​യാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്കൊ​ത്ത് ഉ​ണ​ര്‍ന്നു പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ. കൂ​ടു​ത​ല്‍ സു​ഭ​ദ്ര​വും ശോ​ഭ​ന​വു​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് നാ​ടി​നെ ന​യി​ക്കാ​ന്‍ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

