Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    18 Jan 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 12:38 PM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ മ​ലി​ന​മാ​ക്കി​യ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്‌ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം -കെ.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ്

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ മ​ലി​ന​മാ​ക്കി​യ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്‌ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം -കെ.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ്
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക സം​ഗ​മം വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ മ​ലി​ന​മാ​ക്കി​യ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്‌ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​മെ​ന്ന് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​വ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ പു​ന​ർ​വി​ചി​ന്ത​ന​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ളീ​യ മ​തേ​ത​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ല്ലാ പ്ര​ചാ​ര​വേ​ല​ക​ളേ​യും അ​തി​ജ​യി​ച്ച് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വ​ലി​യ വി​ജ​യം ജ​ന​പ​ക്ഷ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ബാ​ധി​ക്കു​ക പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യാ​ണെ​ന്നും സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ് പൗ​ര​ന്മാ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റം​ത​ള്ളാ​തെ ആ​ളു​ക​ളെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം മ​ജീ​ദ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ എ.​ആ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്‌​ല ന​ജീ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Local election results are a retaliation to those who polluted the social atmosphere in Kerala - K.A. Shafiq
