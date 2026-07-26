Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസൂഖ് വാഖിഫിൽ ഇനി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 July 2026 6:47 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 6:47 PM IST

    സൂഖ് വാഖിഫിൽ ഇനി രുചിയൂറം ഈത്തപ്പഴം നുണയാം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രാദേശിക ഈത്തപ്പഴ മേളയിൽ 125 ഖത്തരി ഫാമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്
    സൂഖ് വാഖിഫിൽ ഇനി രുചിയൂറം ഈത്തപ്പഴം നുണയാം
    cancel

    ദോഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യാ​നും രു​ചി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയവും സൂഖ് വാഖിഫ് മാനേജ്‌മെന്റും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 11-ാമത് പ്രാദേശിക ഈത്തപ്പഴ മേള സൂഖ് വാഖിഫിൽ ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്തെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​ർ​ഷി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മി​ക​ച്ച ഇ​നം റു​ത​ബ് ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം മേ​ള​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഈസ്റ്റേൺ സ്‌ക്വയറിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനവും വിൽപനയും ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഖത്തറിന്റെ പരമ്പരാഗത കാർഷിക പാരമ്പര്യവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ രംഗത്തെ വളർച്ചയും പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന മേളയിൽ ഇത്തവണ 125 പ്രാദേശിക ഫാമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2016 ൽ നടന്ന ആദ്യ പതിപ്പിൽ 19 ഫാമുകൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തതെങ്കിൽ, വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം രാജ്യത്തെ കാർഷി മേഖലയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് പങ്കാളിത്തത്തിലെ വർധനവ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് സൂഖ് വാഖിഫ് ഡയറക്ടറും മേളയുടെ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസറുമായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ സലിം പറഞ്ഞു.

    ഖുനൈസി, ഷീഷി, ബർഹി തുടങ്ങി മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രാദേശിക ഈത്തപ്പഴ ഇനങ്ങൾ മേളയിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, അത്തിപ്പഴം, പപ്പായ, ചെറുനാരങ്ങ, ബദാം തുടങ്ങി തദ്ദേശീയമായി വിളവെടുത്ത വിവിധ സീസണൽ പഴവർഗങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ വൈ​കീട്ട് 4 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9 വ​രെ​യും, വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യു​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:souq waqifdohadate festival
    News Summary - Local Date Festival Begins at Souq Waqif
    Similar News
    Next Story
    X