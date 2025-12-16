Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 12:45 PM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള ജ​ന​വി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റി​സ​ൽ​ട്ട് പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള ജ​ന​വി​കാ​രം എ​ത്ര​ത്തോ​ള​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ​കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​വും ധൂ​ർ​ത്തും അ​ഴി​മ​തി​യും മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ക്കി​യ പി​ണ​റാ​യി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന് കേ​ര​ള ജ​ന​ത ന​ൽ​കി​യ ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വ​ൻ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​ന​വും നേ​താ​ക്ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം നേ​ടി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ൾ എ​ണ്ണ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ചി​ത്ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

