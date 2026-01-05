Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം, ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം

    • ഖ​ത്ത​ർ-ഈ​ജി​പ്ത് ധാ​ര​ണ: ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു
    • 2026 ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 24 എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി കാ​ർ​ഗോ​ക​ൾ ഈ​ജി​പ്തി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി
    എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം, ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം
    ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സാ​ദ് ഷെ​രീ​ദ അ​ൽ ക​അ​ബി, ഈ​ജി​പ്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രി ക​രീം ബ​ദാ​വി എ​ന്നി​വ​ർ ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ

    ​ദോ​ഹ: ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്ക് ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം (എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി) വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പെ​ട്രോ​ളി​യം ആ​ൻ​ഡ് മി​ന​റ​ൽ റി​സോ​ഴ്സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സാ​ദ് ഷെ​രീ​ദ അ​ൽ ക​അ​ബി, ഈ​ജി​പ്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രി ക​രീം ബ​ദാ​വി എ​ന്നി​വ​ർ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    2026 വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യി​ൽ നി​ന്ന് 24 എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി കാ​ർ​ഗോ​ക​ൾ ഈ​ജി​പ്തി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ നാ​ച്ചു​റ​ൽ ഗ്യാ​സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. കൂ​ടാ​തെ, ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഊ​ർ​ജ്ജ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും വ്യാ​വ​സാ​യി​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ധ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഈ​ജി​പ്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം സാ​ദ് ഷെ​രീ​ദ അ​ൽ ക​അ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ​ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ ഭാ​വി ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

