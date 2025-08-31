Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ‘ലി​റ്റി​ൽ എം​പ്ലോ​യി’; ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​ഫി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ‘ലി​റ്റി​ൽ എം​പ്ലോ​യി’; ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​ഫി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ
    ഖ​ത്ത​ർ ക​രി​യ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ലി​റ്റി​ൽ എം​പ്ലോ​യി’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ 

    ദോ​ഹ: കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ജോ​ലി​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ.

    ഖ​ത്ത​ർ ക​രി​യ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ‘ലി​റ്റി​ൽ എം​പ്ലോ​യി’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​രു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ 35 മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ക​യും തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​രി​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​രി​യ​ർ അ​വ​ബോ​ധം ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദ് അ​ൽ റു​മൈ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - 'Little Employees'; Children visit their parents' offices
