Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:01 AM IST

    എ.​ഐ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ജീ​വ​നാ​ന്തം പ​ഠ​നം: കെ​യ​ർ ദോ​ഹ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    എ.​ഐ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ജീ​വ​നാ​ന്തം പ​ഠ​നം: കെ​യ​ർ ദോ​ഹ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    സെ​മി​നാ​റി​ന് ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ

    ഇ. ​അ​ർ​ഷാ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം

    ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കാ​നു​മാ​യി ക​രി​യ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്സ് റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (കെ​യ​ർ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘എ.​ഐ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ജീ​വ​നാ​ന്തം പ​ഠ​നം’ എ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് സ​മാ​പി​ച്ചു. കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​രി​യ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്സ് റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (കെ​യ​ർ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘എ.​ഐ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ജീ​വ​നാ​ന്തം പ​ഠ​നം’ എ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ക​രി​യ​ർ ക​ഫേ, പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ‌ബി​ൻ​ഷാ​ദ് പു​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ക്കി​ർ ‘എ.​ഐ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ജീ​വ​നാ​ന്തം പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്മി​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സെ​ഷ​ന് ഡോ. ​താ​ജ് അ​ലു​വ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ‘ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ.​ഐ: അ​ഡ്മി​ൻ, എ​ച്ച്.​ആ​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ലെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്മി​ൻ, ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ വ​രു​ത്തു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​രം​ഭ​ക​ത്വം പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ DIETUREന്റെ ​ഫൗ​ണ്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ നു​വൈ​ദ് പോ​ക്ക​ർ സെ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ പി. ​ബാ​വ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. എ.​ഐ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ, വാ​ർ​ഷി​ക ക്ലോ​സി​ങ്, എം.​ഐ.​എ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സെ​ഷ​നി​ൽ, ക​രി​യ​ർ ഗ്രോ​ത്ത് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​സ്റ്റാ​യ അ​ലി അ​ജ്മ​ൽ കു​ഴി​ക്കാ​ട്ട​ത്തൊ​ടി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ സു​സ്ഥി​ര​താ​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​ന് ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഇ. ​അ​ർ​ഷാ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹീം, ഷം​സീ​ർ, മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:campaignLearningCare DohaAI ​​
