Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    9 March 2026 1:42 PM IST
    Updated On
    9 March 2026 1:42 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം സാ​ധാ​ര​ണ നിലയിൽ

    പൊതുജനാ​രോ​ഗ്യ​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ​ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം സാ​ധാ​ര​ണ നിലയിൽ
    ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ക്ലി​നി​ക്കിൽ ചികിത്സ സേവനങ്ങൾക്കായി എത്തിയവർ​

    ദോ​ഹ: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​രാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സാ​ധാ​ര​ണ​വു​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ ശാ​ന്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക -വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും യാ​തൊ​രു ത​ട​സ്സ​വു​മി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ണ്ണ സ​ജ്ജ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യവും വിശദമാക്കി.

    രാജ്യത്തെ മെ​ട്രോ, ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ർ​ക്ക് ഫ്രം ​ഹോം സം​വി​ധാ​ന​വും സ്കൂ​ൾ -യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​ന​വും ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. പൊതുജനാ​രോ​ഗ്യ​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ​ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, മ​റ്റ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്നുണ്ട്.

    ആ​വ​ശ്യ​ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​തി​യാ​യ സ്റ്റോ​ക്ക് ഉ​ണ്ടെ​ന്നും എ​ല്ലാ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (പി.​എ​ച്ച്.​സി.​സി) സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ അ​പ്പോ​യ​ന്റ്മെ​ന്റു​ക​ളും സ്പെ​ഷലി​സ്റ്റ് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും പ​തി​വു​പോ​ലെ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണവും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ, 14 ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ച​ര​ണ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സ്വകാര്യ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ എ​ല്ലാ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ ക്ലി​നി​ക്ക് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും തുറന്നുപ്ര​വ​ർ​ത്തിക്കുമെന്നും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ന്ദീ​പ് ജി. ​നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റ് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു​മ​ണി വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ലി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ന​റ​ൽ ഫി​സി​ഷ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ഡെ​ന്റി​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഹോം ​സ​ർ​വി​സ് സേ​വ​ന​വും (ഫോ​ൺ: 4411 1133) ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

