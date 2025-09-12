Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    12 Sept 2025 3:01 PM IST
    12 Sept 2025 3:01 PM IST

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചു

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടും ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സി​നും, സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഈ ​മാ​സ​ത്തെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യു.​എ​ന്നി​ലെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് കൊ​റി​യ​യു​ടെ സ്ഥി​രം മി​ഷ​ൻ ചാ​ർ​ജ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സു​മാ​യ സാ​ങ്‌​ജി​ൻ കി​മ്മി​നും അ​യ​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ല​ക്ഷ്യം​വ​ച്ചു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. യു.​എ​ന്നി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ അ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സൈ​ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ​ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​യാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

