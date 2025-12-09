Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightവെ​റൈ​റ്റി ചാ​യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:38 PM IST

    വെ​റൈ​റ്റി ചാ​യ രു​ചി​ക്കാം; കോ​ഫി, ടീ, ​ ചോ​ക്ല​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​റൈ​റ്റി ചാ​യ രു​ചി​ക്കാം; കോ​ഫി, ടീ, ​ ചോ​ക്ല​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചാ​യ​കു​ടി പ​തി​വാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് ക​ടു​പ്പ​ത്തി​ലോ, അ​തോ ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ആ​യ ചാ​യ​ക​ൾ രു​ചി​ക്കാ​ൻ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി അ​ൽ ബി​ദ്ദ പാ​ർ​ക്ക്. ചൂ​ടു ചാ​യ​യും കോ​ഫി​യും മു​ത​ൽ മ​ധു​ര​മൂ​റും ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ൾ വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കോ​ഫി, ടീ ​ആ​ൻ​ഡ് ചോ​ക്ല​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ 10ാമ​ത് പ​തി​പ്പി​ന് അ​ൽ ബി​ദ്ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഡി​സം​ബ​ർ 13 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ൽ കു​ടും​ബ​സ​മേ​ത​മോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​മോ എ​ത്തി വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ടു ചാ​യ​യും കു​ടി​ച്ച് ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കാം.

    കോ​ഫി, ടീ, ​ചോ​ക്ല​റ്റ്, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഡെ​സേ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച് 40 കി​യോ​സ്‌​കു​ക​ളും, 15 റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളു​മു​ള്ള ഒ​രു ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ഏ​രി​യ, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ, മാ​സ്‌​കോ​ട്ട് പ​രേ​ഡു​ക​ൾ, ലൈ​വ് സ്റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ർ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ത്സ​വ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും അ​ട​ക്കം വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsMilk and Chocolate Festivalgulf news malayalam
    News Summary - Let's taste a variety of teas; Coffee, Tea, and Chocolate Festival begins
    Similar News
    Next Story
    X