    Qatar
    Posted On
    date_range 4 May 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 11:46 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്കാ​യി ഓടിത്തുടങ്ങാം

    പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ൺ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    ക്യു.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​എ ‘365 ഡേ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി’ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊതു പാർക്കുകളിൽ ആരംഭിച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ൺ പരിശീലനങ്ങളിൽനിന്ന്

    ദോ​ഹ: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ശാ​രീ​രി​ക വ്യാ​യാ​മം ഒ​രു സം​സ്കാ​ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ‘365 ഡേ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി’ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​ർ ഓ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​എ) ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷ​മ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും വ്യാ​യാ​മ -പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് 365 ഡേ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ൺ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കാ​യി​ക -യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ ലു​ഖ്ത പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ൺ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ഷ്-​അ​പ്പ്, ലോ​ങ് ജ​മ്പ്, ബാ​ല​ൻ​സ്, ഫ്ലെ​ക്സി​ബി​ലി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യാ​യാ​മ പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ൽ ലു​ഖ്ത പാ​ർ​ക്കി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5 മു​ത​ൽ 6 വ​രെ പ്ര​ത്യ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ (ഇ​ൻ​ഡോ​ർ) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ണ്ണി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഫോ​ർ ഓ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ദോ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ഴു മു​ത​ൽ 65 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി റ​ണ്ണി​ൽ വ്യാ​യാ​മ​വും വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    2026-ലെ ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 850ല​ധി​കം കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

