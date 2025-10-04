Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 2:11 PM IST

    കാ​ണാ​താ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാം

    falcon
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കാ​ണാ​താ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ട​മ​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം.റാ​സ് ല​ഫാ​ൻ, മീ​സ​ഈ​ദ്, ദു​ഖാ​ൻ എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ട​മ​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്, പ​രു​ന്തു​ക​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി താ​ഴെ ന​ൽ​കി​യ ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ​

    വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ -റാ​സ് ബു ​ഫ​ന്താ​സ്: 2364600, 2364609, ​റാ​സ് ല​ഫാ​ൻ: 40146555, 2361555, ​ദു​ഖാ​ൻ: 40141000, 2364691, ​മി​സ​ഈ​ദ്: 40138644, 2361593.

