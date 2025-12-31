Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:07 PM IST

    വി​നോ​ദ -വി​ജ്ഞാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി പു​തു​വ​ർ​ഷം ക​ള​റാ​ക്കാം; ഒ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി

    വി​നോ​ദ -വി​ജ്ഞാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി പു​തു​വ​ർ​ഷം ക​ള​റാ​ക്കാം; ഒ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി
    ദോ​ഹ: വാ​യ​ന​യെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കാ​നും, വ്യ​ക്തി​പ​ര​വും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    സം​സ്കാ​രി​ക​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ മെ​ന്റ​റി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, വീ​ക്കി​ലി ഹോ​ബി മീ​റ്റ​പ്പ്, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും www.qnl.qa/ar/events എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ന്നോ ഗൂ​ഗ്ൾ പ്ലേ​യി​ൽ നി​ന്നോ ക്യു.​എ​ൻ.​എ​ൽ ആ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ​സം​ഗീ​ത നി​ശ

    ജ​നു​വ​രി 28ന്റെ ​സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി: ദി ​ഇ​ൻ​വി​സി​ബി​ൾ ട​ച്ച് - എ ​തെ​രേ​മി​ൻ​സ് ജേ​ണി ത്രൂ ​ടൈ​മി​ൽ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഫി​ൽ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​ക് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര അ​ര​ങ്ങേ​റും. പി​യാ​നോ, ഹാ​ർ​പ്പ്, ഒ​ബോ, സ്ട്രി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം തെ​രേ​മി​ന്റെ ശ​ബ്ദ മാ​ന്ത്രി​ക​ത​യും സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റാ​ച്ച്മാ​നി​നോ​ഫ്, സെ​ന്റ്-​സെ​യ്‌​ൻ​സ്, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, ചാ​ർ​ലി ചാ​പ്ലി​ൻ തു​ട​ങ്ങി അ​റ​ബി​ക് ക്ലാ​സി​ക് ലാ​മ ബ​ദാ യ​റ്റ​താ​ന എ​ന്നി​വ​യും സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദം (ബു​ക്ക് ചാ​റ്റ്)

    പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സാം ​മീ​ക്കി​ങ്സ് ‘വ​ണ്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ് ലോ​സ്’ എ​ന്ന ത​ന്റെ പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 26ന് ​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. വി​യോ​ഗ ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളെ എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​കും ച​ർ​ച്ച. ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ ദുഃ​ഖം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഓ​ർ​മ​ക​ളെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​നം വ​ള​ർ​ത്താ​നും എ​ങ്ങ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​വാ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ക്കും.

    പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പും

    ഖ​ത്ത​ർ സ​മ​കാ​ലി​ക ച​രി​ത്രം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ടോ​ക്യോ​യി​ലെ വ​സീ​ദ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ബാ​ബൂ​ദ് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പും ജ​നു​വ​രി 10, 11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ ഷ​മാ​രി മോ​ഡ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യും. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ക​ല​നം ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ​മു​ർ​ഷി​ദി പ്രോ​ഗ്രാം

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രി​യ​ർ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ർ​ഷി​ദി പ്രോ​ഗ്രാം ജ​നു​വ​രി 10, 17, 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി​യി​ലെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, പു​തി​യ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം, വ​ൺ -ഓ​ൺ -വ​ൺ മെ​ന്റ​റി​ങ്, സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളെ​യും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ജ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു.



    ​പ്ര​തി​വാ​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ:

    ചെ​സ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും തു​ന്ന​ൽ -ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി എ​ല്ലാ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ നെ​യ്റ്റി​ങ് -കോ​ച്ചെ (Knitting and Crochet) പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:science festnew year celebrationentertainmentQatar News
