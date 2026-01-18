Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന് സു​ര​ക്ഷ​ ഒരു​ക്കാ​ൻ ലെ​ഖ് വി​യ

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റ് മു​ത​ൽ 22 വ​രെ ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ മി​ലാ​നോ കോ​ർ​ട്ടി​ന​യി​ലാ​ണ് വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ന​ട​ക്കു​ക
    വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന് സു​ര​ക്ഷ​ ഒരു​ക്കാ​ൻ ലെ​ഖ് വി​യ
    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന

    ദോ​ഹ: ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഗെ​യിം​സി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ്‌​വി​യ​യും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റ് മു​ത​ൽ 22 വ​രെ ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ മി​ലാ​നോ കോ​ർ​ട്ടി​ന​യി​ലാ​ണ് വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ കാ​യി​ക ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കി​യു​ള്ള മു​ൻ​പ​രി​ച​യം ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ലെ​ഖ്‌​വി​യ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക, മെ​ക്‌​സി​കോ, കാ​ന​ഡ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​നും ഖ​ത്ത​ർ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​നും ത​മ്മി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 2024 പാ​​രി​​സ് ഒ​​ളി​​മ്പി​​ക്സി​​ലും ഇ​​തേ വേ​​ദി​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന പാ​​രാ​​ലി​​മ്പി​ക്സി​നും ഖ​​ത്ത​​റി​​ന്റെ സു​​ര​​ക്ഷാ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ സ​​ജീ​​വ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം വ​​ഹി​​ച്ചു. നാ​ല് വ​ർ​ഷം മു​ന്നേ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ന്റ​ർ ഗെ​യിം​സി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ലെ​ഖ്‌​വി​യ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ശ്വാ​സം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഗെ​യിം​സി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ദൗ​ത്യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു.

