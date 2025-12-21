Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightക​ളം നി​റ​യാ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:31 PM IST

    ക​ളം നി​റ​യാ​ൻ മു​ൻ​നി​ര ചെ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ളം നി​റ​യാ​ൻ മു​ൻ​നി​ര ചെ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ചെ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഗു​കേ​ഷ് ദൊ​മ്മ​രാ​ജു, നി​ല​വി​ലെ 2024 ലോ​ക ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ യാ​ൻ നെ​പോം​നി​യാ​ച്ചി, ഫാ​ബി​യാ​നോ ക​രു​വാ​ന, അ​നി​ഷ് ഗി​രി, വെ​സ്ലി സോ, ​ലെ​വോ​ൻ അ​രോ​ണി​യ​ൻ, വി​ൻ​സെ​ന്റ് കീ​മ​ർ, അ​ർ​ജു​ൻ എ​റി​ഗൈ​സി, നോ​ഡി​ർ​ബെ​ക് അ​ബ്ദു​സ​ത്തോ​റോ​വ്, ആ​ർ. പ്ര​ഗ്നാ​ന​ന്ദ, യാ​ഗി​സ് കാ​ൻ എ​ർ​ദോ​ഗ്മ​സ്, എ​ഡി​സ് ഗു​റ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ റ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ഗ്രി​ഷു​ക്, 2016ൽ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക റാ​പ്പി​ഡ് ചെ​സ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ യു​ക്രെ​യ്നി​യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ വാ​സി​ലി ഇ​വ​ഞ്ചു​ക് എ​ന്നി​വ​രും മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    റ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഇ​വാ​ൻ സെം​ലി​യാ​ൻ​സ്കി (15), തു​ർ​ക്കി​ഷ് പ്ര​തി​ഭ യാ​ഗി​സ് കാ​ൻ എ​ർ​ദോ​ഗ്മ​സ് (14), ഉ​സ്ബെ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ദ് സു​യാ​റോ​വ് (16) തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും സ​മി​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ​വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​ത​വ​ണ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ ചൈ​ന​യു​ടെ ജു ​വെ​ൻ​ജു​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ർ താ​രം ചൈ​ന​യു​ടെ ടാ​ൻ സോ​ങ്വി, റ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട്ര ഗോ​റി​യാ​ക്കി​ന, ക​സാ​ഖ്സ്താ​ന്റെ ബി​ബി​സാ​ര അ​സ്സൗ​ബ​യേ​വ, 2016ൽ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ റാ​പ്പി​ഡ്, ബ്ലി​റ്റ്‌​സ് കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ അ​ന്ന മു​സി​ചു​ക്, സ​ഹോ​ദ​രി മ​രി​യ മു​സി​ചു​ക്, റ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ കാ​ത​റീ​ന ലാ​ഗ്നോ തു​ട​ങ്ങി 130 താ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chessgulfnewsqatar​
    News Summary - Leading chess players to fill the field
    Similar News
    Next Story
    X