ഖത്തർ -ഇറാൻ സഹകരണം ചർച്ചചെയ്ത് നേതാക്കൾ
ദോഹ: ഖത്തറും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും അവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ബാസ് അരഗ്ചി ഫോണിൽ വിളിച്ചു.
സംഭാഷണത്തിനിടെ, മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. യു.എസ് -ഇറാൻ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രമായ ഖത്തറിന്റെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാണ്.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഖത്തർ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും വിശദീകരിച്ചു.
