Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    17 Jan 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 8:56 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ -ഇ​റാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി
    ഖ​ത്ത​ർ -ഇ​റാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് നേ​താ​ക്ക​ൾ
    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഡോ. ​അ​ബ്ബാ​സ് അ​ര​ഗ്ചി

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ബാ​സ് അ​ര​ഗ്ചി ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു.

    സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. യു.​എ​സ് -ഇ​റാ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

