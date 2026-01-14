Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 14 Jan 2026 1:09 PM IST
    date_range 14 Jan 2026 1:09 PM IST

    ഖത്തർ -ഇറാൻ സഹകരണം ചർച്ചചെയ്ത് നേതാക്കൾ

    ഖത്തർ -ഇറാൻ സഹകരണം ചർച്ചചെയ്ത് നേതാക്കൾ
    ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി

    ദോഹ: ഖത്തറും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള സഹകരണ ബന്ധങ്ങളും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും ചർച്ച ഖത്തർ -ഇറാൻ സഹകരണം ചർച്ചചെയ്ത് നേതാക്കൾചെയ്ത് ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി അലി ലാരിജാനി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. സംഭാഷണത്തിനിടെ പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളും മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സമാധാനപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു.

    TAGS:Qatar NewsQatar-Iran relationsgulf news malayalam
    News Summary - Leaders discuss Qatar-Iran cooperation
