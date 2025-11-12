Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ്ര​കാ​ശ​വി​സ്മ​യ​മാ​യി അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ന​വം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 28 വ​രെ പ​രി​പാ​ടി നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    പ്ര​കാ​ശ​വി​സ്മ​യ​മാ​യി അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    ​ദോ​ഹ: വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​മൊ​രു​ക്കി പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ന്നി​ച്ച് വി​നോ​ദ -ഉ​ല്ലാ​സ ആ​ഘോ​ഷ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 2026 മാ​ർ​ച്ച് 28 വ​രെ പ​രി​പാ​ടി നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ​​

    അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    സേ​ഫ് ഫ്ലൈ​റ്റ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​രാ​ത​ന ചൈ​നീ​സ് ക​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന ശി​ൽ​പ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. ചൈ​ന​യി​ലെ വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഹാ​ൻ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ഏ​ഷ്യ​യും യൂ​റോ​പ്പും ക​ട​ന്ന് ലോ​ക പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ ക​ലാ​രൂ​പ​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സേ​ഫ് ഫ്ലൈ​റ്റ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ്, അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് ക​ല-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​ന്നി​ച്ച് വി​നോ​ദ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്ക് മാ​റും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ലാ​ന്റേ​ൺ ആ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഹെ​യ്തി​യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ലാ​ന്റ്സ്, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഐ​ക്ക​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ തീം ​സോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ൻ​ഫ്ലാ​റ്റ​ബി​ളു​ക​ൾ, ആ​ർ​ക്കേ​ഡ് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​രു​ക്കി ​ഫാ​മി​ലി ഫ​ൺ സോ​ൺ ഒ​രു​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. ​ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 40 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 25 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.

    ഖ​ത്ത​ർ ബ​ലൂ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ കൈ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ലു​സൈ​ൽ സ്കൈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സേ​ഫ് ഫ്ലൈ​റ്റ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ് ​ഗ്രൂ​പ് ഏ​ഷ്യ, യൂ​റോ​പ്പ്, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ലൈ​റ്റ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

