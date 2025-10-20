Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Oct 2025 11:24 AM IST
    20 Oct 2025 11:24 AM IST

    ജിദ്ദ, റിയാദ്, ദമ്മാം നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ 'ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ്' റെയിൽ പദ്ധതി

    ജിദ്ദ, റിയാദ്, ദമ്മാം നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ ‘ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ്’ റെയിൽ പദ്ധതി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​വും യാ​ത്ര​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഏ​ഴ് ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ‘ലാ​ൻ​ഡ് ബ്രി​ഡ്ജ്’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു. റി​യാ​ദി​നും ജി​ദ്ദ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 900 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ളു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നി​ലൂ​ടെ ബ​സ് യാ​ത്രാ സ​മ​യം 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ട്രെ​യി​നി​ൽ നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ‘ലാ​ൻ​ഡ് ബ്രി​ഡ്ജ്’ ജി​ദ്ദ​യെ റി​യാ​ദ് വ​ഴി ദ​മ്മാ​മി​നെ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,500 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റെ​യി​ൽ‌​വേ ലൈ​ൻ വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണി​ത്. സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ലി​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ​ൾ​ഫ്, അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി സൗ​ദി​യെ മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ് ഈ ​റെ​യി​ൽ​വേ വി​ക​സ​നം. റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ദൈ​ർ​ഘ്യം 5,300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ നി​ന്ന് 8,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​മ്പ​ൻ പ​ദ്ധ​തി.

