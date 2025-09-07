രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ലഖ്വിയtext_fields
ദോഹ: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഭൂകമ്പ ദുരിതമേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഖത്തർ. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സേനയായ ലഖ്വിയയുടെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇന്റർനാഷനൽ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഗ്രൂപ് ആണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായ മേഖലകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൽ തുടരുന്നത്.
അമീറിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനതയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായാണ് സംഘം അഫ്ഗാനിസ്താനിലെത്തിയത്. തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ അടിയന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘം നടത്തുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register