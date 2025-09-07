Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 4:00 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 4:00 PM IST

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ല​ഖ്‍വി​യ

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ല​ഖ്‍വി​യ
    cancel

    ദോ​ഹ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ ഭൂ​ക​മ്പ ദു​രി​ത​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‍വി​യ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഗ്രൂ​പ് ആ​ണ് ഭൂ​ക​മ്പ​മു​ണ്ടാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    അ​മീ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് സം​ഘം അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തി​ര​ച്ചി​ൽ, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsRescue OperationQatar NewsLatest News
    News Summary - Lakhwiya with protective measures
    Similar News
    Next Story
    X