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    Qatar
    Posted On
    date_range 31 July 2026 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 11:04 AM IST

    യു.​​​എ​​​സി​​​ലെ റാ​​​വ​​​ൻ​​​സ് ച​​​ല​​​ഞ്ച് പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​നത്തിൽ ല​​​ഖ്‌​​​വി​​​യയും

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    യു.​​​എ​​​സി​​​ലെ റാ​​​വ​​​ൻ​​​സ് ച​​​ല​​​ഞ്ച് പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​നത്തിൽ ല​​​ഖ്‌​​​വി​​​യയും
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    യു.​​​എ​​​സി​​​ലെ റാ​​​വ​​​ൻ​​​സ് ചല​​​ഞ്ച് പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​നത്തിൽ നിരീക്ഷകരായി ല​​​ഖ്‌​​​വി​​​യയും പങ്കാളികളായപ്പോൾ

    ദോ​​​ഹ: സ്ഫോ​​​ട​​​ക​​​വ​​​സ്തു​​​ക്ക​​​ൾ കൈ​​​കാ​​​ര്യം ചെ​​​യ്യു​​​ന്ന​​​തി​​​ലും നി​​​ർ​​​വീ​​​ര്യ​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ലും വൈ​​​ദ​​​ഗ്ധ്യം ന​​​ൽ​​​കു​​​ന്ന​​​തി​​​നാ​​​യി അ​​​മേ​​​രി​​​ക്ക​​​യി​​​ൽ സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ച്ച അ​​​ന്താ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന അ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​മാ​​​യ 'റാ​​​വ​​​ൻ​​​സ് ചാ​​​ല​​​ഞ്ചി​​​ൽ' ഖ​​​ത്ത​​​റി​​​ന്റെ ആ​​​ഭ്യ​​​ന്ത​​​ര സു​​​ര​​​ക്ഷാ സേ​​​ന​​​യാ​​​യ 'ല​​​ഖ്‌​​​വി​​​യ' പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ത്തു. പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​യി​​​ൽ നി​​​രീ​​​ക്ഷ​​​ക​​​രാ​​​യാ​​​ണ് ല​​​ഖ്‌​​​വി​​​യ അം​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ൾ പ​​​ങ്കാ​​​ളി​​​ക​​​ളാ​​​യ​​​ത്. യു.​​​എ​​​സി​​​ലെ മ​​​സാ​​​ച്യു​​​സെ​​​റ്റ്സി​​​ലു​​​ള്ള ഫോ​​​ർ​​​ട്ട് ഡെ​​​വ​​​ൻ​​​സി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്ന പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ യു.​​​എ​​​സ് ഫെ​​​ഡ​​​റ​​​ൽ ഏ​​​ജ​​​ൻ​​​സി​​​ക​​​ൾ, പ്രാ​​​ദേ​​​ശി​​​ക സു​​​ര​​​ക്ഷാ വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ൾ, വി​​​വി​​​ധ അ​​​ന്താ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര ഏ​​​ജ​​​ൻ​​​സി​​​ക​​​ൾ എ​​​ന്നി​​​വ​​​യി​​​ൽ നി​​​ന്നു​​​ള്ള സു​​​ര​​​ക്ഷാ വി​​​ദ​​​ഗ്ധ​​​രും പ്ര​​​ത്യേ​​​ക സേ​​​നാ വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളും അ​​​ണി​​​നി​​​ര​​​ന്നു.

    സ്ഫോ​​​ട​​​ക​​​വ​​​സ്തു​​​ക്ക​​​ൾ നി​​​ർ​​​വീ​​​ര്യ​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ൽ വൈ​​​ദ​​​ഗ്ധ്യം നേ​​​ടു​​​ന്ന​​​തി​​​നും മി​​​ക​​​ച്ച രീ​​​തി​​​ക​​​ൾ കൈ​​​മാ​​​റു​​​ന്ന​​​തി​​​നും പ്രൊ​​​ഫ​​​ഷ​​​ണ​​​ൽ സ​​​ഹ​​​ക​​​ര​​​ണം ശ​​​ക്തി​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തു​​​ന്ന​​​തി​​​നും ല​​​ക്ഷ്യ​​​മി​​​ട്ടാ​​​ണ് പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​നം സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ, യ​​​ഥാ​​​ർ​​​ഥ സു​​​ര​​​ക്ഷാ ഭീ​​​ഷ​​​ണി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് സ​​​മാ​​​ന​​​മാ​​​യ അ​​​ന്ത​​​രീ​​​ക്ഷം കൃ​​​ത്രി​​​മ​​​മാ​​​യി സൃ​​​ഷ്ടി​​​ച്ച് സു​​​ര​​​ക്ഷാ​​​സേ​​​ന​​​ക​​​ൾ പ്ര​​​തി​​​രോ​​​ധ രീ​​​തി​​​ക​​​ൾ നേ​​​രി​​​ട്ട് പ​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്നു. വി​​​വി​​​ധ സു​​​ര​​​ക്ഷാ ഏ​​​ജ​​​ൻ​​​സി​​​ക​​​ളു​​​മാ​​​യു​​​ള്ള പ്രൊ​​​ഫ​​​ഷ​​​ണ​​​ൽ ബ​​​ന്ധ​​​വും സാ​​​ങ്കേ​​​തി​​​ക വി​​​ജ്ഞാ​​​ന കൈ​​​മാ​​​റ്റ​​​വും സം​​​യു​​​ക്ത പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന​​​ത്തി​​​ലൂ​​​ടെ സാ​​​ധി​​​ക്കും. അ​​​മേ​​​രി​​​ക്ക​​​യി​​​ൽ വ​​​ർ​​​ഷം തോ​​​റും ന​​​ട​​​ക്കാ​​​റു​​​ള്ള ഏ​​​റ്റ​​​വും പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​പ്പെ​​​ട്ട സ്ഫോ​​​ട​​​ക​​​വ​​​സ്തു നി​​​ർ​​​വീ​​​ര്യ​​​മാ​​​ക്ക​​​ൽ പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലൊ​​​ന്നാ​​​ണ് 'റാ​​​വ​​​ൻ​​​സ് ചാ​​​ല​​​ഞ്ച്'. ആ​​​ഗോ​​​ള​​​ത​​​ല​​​ത്തി​​​ലെ മി​​​ക​​​ച്ച സു​​​ര​​​ക്ഷാ മാ​​​തൃ​​​ക​​​ക​​​ൾ സ്വീ​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ന്റെ ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​യാ​​​ണ് ല​​​ഖ്‌​​​വി​​​യ പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ പ​​​ങ്കാ​​​ളി​​​ക​​​ളാ​​​യ​​​ത്.

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    TAGS:qatar​qatar Civil Defenseinternal security
    News Summary - Lakhviya also at Ravens Challenge training in the US
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