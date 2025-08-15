Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    15 Aug 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 2:19 PM IST

    സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം; സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    ദോ​ഹ: പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി യൂ​നി​റ്റും മ​ന്ത്രാ​ല​യം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന് ഒ​രു ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​സ്പെ​ൻ​ഡും ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Private health center Gulf News Closed Qatar News
    Lack of specialists; private health center closed
