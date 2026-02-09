Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകു​വാ​ഖ് 25ാം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:30 AM IST

    കു​വാ​ഖ് 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വാ​ഖ് 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കു​വാ​ഖ് 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കു​വാ​ഖ് 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഐ​ഡി​യ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് അ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ജി​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി.​ഇ.​ഒ അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ന​ന്ദ​ജ​ൻ, സ്മൈ​ൽ കു​വാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ജ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന് സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​യി കു​വാ​ഖ് കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​ത്തോ​യെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ സ്വാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്മൈ​ൽ കു​വാ​ഖ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി. ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ലോ​ഷി ആ​ദം​സ് ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കു​വാ​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും ആ​യി​രി​ക്കും തു​ക വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ പി​ള്ള, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് റീ​ജ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് സ​ന്തോ​ഷ് ടി.​വി., കെ.​ബി.​എ​ൻ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ​ർ പ്ര​തീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഷോ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ര​തീ​ഷ് മാ​ത്രാ​ട​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Kuwaq concludes 25th anniversary celebration
    Similar News
    Next Story
    X