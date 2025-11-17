Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:44 AM IST

    കു​വാ​ഖ് വ​നി​താ വേ​ദി ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    കു​വാ​ഖ് വ​നി​താ വേ​ദി ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    കു​വാ​ഖ് വ​നി​താ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: കു​വാ​ഖ് വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ (സ്മൈ​ൽ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​സി മും​ബൈ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ട​ത്ത് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശി​ശു​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ്ര​സം​ഗം, പ്ര​ച്ഛ​ന്ന​വേ​ഷം, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ​നി​ത​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ജ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ്യോ​തി ര​മേ​ഷ്, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു​ശ്രീ ഗോ​കു​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​രി​ഫ സു​ബൈ​ർ,

    ട്ര​ഷ​ർ ഖ​ദീ​ജ നൗ​ഷാ​ദ്, ബേ​ബി മ​നോ​ജ്, പ്രി​യ പ്ര​ദീ​പ്, ജി​ഷ ഗോ​പാ​ൽ, വി​ജി​ന സ​ഞ്ജ​യ്, ശ്രീ​ജി​ഷ ശ്രീ​രാ​ജ്, ര​ശ്മി റി​ജി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

