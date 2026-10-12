ആഘോഷമായി കുവാഖ് ‘ഓണവൈബ് 2026’text_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ കണ്ണൂർ നിവാസികളുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായ കണ്ണൂർ യുണൈറ്റഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഖത്തർ (കുവാഖ്) സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷം ‘ഓണവൈബ് 2026’ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളോടെ സൈതൂൺ റെസ്റ്റാറന്റ് ഹാളിൽ നടന്നു. കുവാഖ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പങ്കാളിത്തം ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. കുവാഖ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് അബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഐ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് എ.പി. മണികണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആർ.ജെ സൂരജ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിജിൻ പള്ളിയത്ത് സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദു പാപ്പിനിശ്ശേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബു എം.എൽ.എ, ഐ.സി.സി അഡ്വൈസറി ചെയർമാൻ പി.എൻ. ബാബുരാജൻ, ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ, ഐ.എസ്.സി പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഐ.ബി.പി.സി പ്രസിഡന്റ് താഹ മുഹമ്മദ്, ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബ്രഹാം ജോസഫ്, ചന്ദ്രമോഹൻ പിള്ള, ഡോ. അമാനുല്ല വടക്കേക്കര, ഡോ. ഷീല ഫിലിപ്പോസ്, ഡോ. റഷീദ് പട്ടത്ത്, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് റീജണൽ ഹെഡ് ടി.വി. സന്തോഷ്, റേഡിയോ മലയാളം ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ നൗഫൽ, ഒ.കെ. പരുമല കൈരളി, നൗഷാദ്, നാസർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
മേളം ദോഹയിലെ കലാകാരന്മാരുടെ വാദ്യമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന മാവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആഘോഷത്തിന് ഉത്സവഭംഗി പകർന്നു. കുവാഖ് കുടുംബാംഗങ്ങളും കുട്ടികളും അവതരിപ്പിച്ച മോഹിനിയാട്ടം, തിരുവാതിരക്കളി, കൈകൊട്ടിക്കളി, ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ വേദിയെ സമ്പന്നമാക്കി. ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുവാഖ് സംഘടിപ്പിച്ച ഓണസ്മൃതി അനുഭവക്കുറിപ്പ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളായ ഇ.പി. ഗിരീഷ്, പ്രിയങ്ക രാജൻ, സിദ്ധാർത്ഥൻ കാപ്പാടൻ എന്നിവർക്ക് ചടങ്ങിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ പ്രദീപ് ജി. നായർ, ജോയന്റ് കൺവീനർ നബീൽ ബഷീർ, കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോഹരൻ മയ്യിൽ, ജോയന്റ് ട്രഷറർ സഞ്ജയ് രവീന്ദ്രൻ, സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി മഹേഷ്, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ഷമ്മാസ്, സ്മൈൽ കുവാഖ് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ സിദ്ധാർഥൻ, സെക്രട്ടറി വിജിന സഞ്ജയ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
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