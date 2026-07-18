ഖത്തറിനും മറ്റ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു

ഖത്തറിനും മറ്റ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കുനേരെ കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത്, ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ, ജോർഡൻ എന്നിവക്കെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനവും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കുനേരെയുള്ള ഭീഷണിയുമാണെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
സഹോദരരാജ്യങ്ങളോട് കുവൈത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഐക്യദാർഢ്യവും, ആക്രമണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനും, സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.
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