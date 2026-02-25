Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    25 Feb 2026 7:10 AM IST
    25 Feb 2026 7:10 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം; ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം; ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ
    ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    ദോ​ഹ: സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    1961ൽ ​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ​തി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25നാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    65ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്ത് വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ​ഥാ​നി​യും ആ​ശം​സ​ക​ള​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait National Day; Greetings from Qatar Emir
