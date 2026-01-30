Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    30 Jan 2026 3:06 PM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 3:06 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് മ​റൈ​ൻ ഷോ; ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്

    ​ദോ​ഹ: കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഖി​റാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ കു​വൈ​ത്ത് മ​റൈ​ൻ ഷോ 2026 ​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്. ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക പ​വ​ലി​യ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ നീ​ണ്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​റൈ​ൻ ഷോ​യി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, സ​മു​ദ്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ര​മു​ഖ ഖ​ത്ത​റി നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ൽ​ഹം​ബ​ർ ബോ​ട്ട്‌​സ് ഫാ​ക്ട​റി, ഹ​ലൂ​ൽ ബോ​ട്ട്, ദോ​ഹ ക്രാ​ഫ്റ്റ് മ​റൈ​ൻ, ടൊ​ർ​ണാ​ഡോ ബോ​ട്ട്‌​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് 'ഖ​ത്ത​ർ പ​വ​ലി​യ​ൻ' ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര നി​ർ​മാ​ണ ശേ​ഷി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ മ​ജ്‌​ലി​സ് ശൈ​ലി​യി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​വൈ​ത്ത് മ​റൈ​ൻ ഷോ​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​രു​ത്താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ​ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, ഭാ​വി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ ​പോ​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

